Российский министр отверг возможность обвала рубля

Обвала рубля не будет, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин. Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщает РИА Новости.

Орешкин выступил в программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1». На предположение ведущей, что обвала национальной валюты ждать не стоит, чиновник ответил: «Абсолютно».

«При цене на нефть выше 40 долларов за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво», — пояснил министр.

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Орешкин отметил, что краткосрочная волатильность курса рубля сохранится ввиду изменения ситуации на внешних рынках и других факторов. «Но долгосрочно он будет устойчивым, и в реальном выражении он будет плавно укрепляться», — сказал Орешкин. Инвестиции в рублевые активы в долгосрочной перспективе принесут больший доход, чем инвестиции в другие валюты, продолжил министр.

Говоря о том, в какой валюте лучше хранить сбережения, Орешкин отметил, что «деньги всегда нужно хранить именно в той валюте, в которой предполагается их тратить».

«Что касается рубля, мы видим довольно высокий уровень ставок по банковским депозитам, поэтому реальный доход здесь будет, он будет положительным, и в этом выгода хранения сбережений в национальной валюте», — заключил чиновник.

15 февраля аналитики сообщили, что российской валюте не стоит ожидать укрепления в 2019 году. Курс рубля будет в первую очередь зависеть от риска новых санкций.

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