Экономика
 
Последние новости
Скрипалю стало хуже
Шнуров сочинил стихи про избившего жену Башарова
Менеджер Минакова задумался о подаче протеста на поражение бойца
Премьер Японии выдвинул Трампа на Нобелевскую премию по просьбе США
Главный критик российского биатлона вспомнил о нищенских зарплатах биатлонистов
Российские эксперты раскритиковали версию шведов о гибели группы Дятлова
США пожаловались на нежелание России вести переговоры по Украине
Россияне с пакетами устроили набег за едой на «Поле чудес»
Погибшим в драке на Тверской оказался чемпион России по рукопашному бою
Новости партнеров

Российский министр отверг возможность обвала рубля

Перейти в «Мою Ленту»

Обвала рубля не будет, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин. Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщает РИА Новости.

Орешкин выступил в программе «Действующие лица» на телеканале «Россия 1». На предположение ведущей, что обвала национальной валюты ждать не стоит, чиновник ответил: «Абсолютно».

«При цене на нефть выше 40 долларов за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво», — пояснил министр.

Орешкин отметил, что краткосрочная волатильность курса рубля сохранится ввиду изменения ситуации на внешних рынках и других факторов. «Но долгосрочно он будет устойчивым, и в реальном выражении он будет плавно укрепляться», — сказал Орешкин. Инвестиции в рублевые активы в долгосрочной перспективе принесут больший доход, чем инвестиции в другие валюты, продолжил министр.

Говоря о том, в какой валюте лучше хранить сбережения, Орешкин отметил, что «деньги всегда нужно хранить именно в той валюте, в которой предполагается их тратить».

«Что касается рубля, мы видим довольно высокий уровень ставок по банковским депозитам, поэтому реальный доход здесь будет, он будет положительным, и в этом выгода хранения сбережений в национальной валюте», — заключил чиновник.

15 февраля аналитики сообщили, что российской валюте не стоит ожидать укрепления в 2019 году. Курс рубля будет в первую очередь зависеть от риска новых санкций.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Рублю предрекли застой
Рублю предсказали новый обвал
Обвал рубля спасет российскую экономику
Другие материалы рубрики
Экономика00:01Сегодня

До последнего вздоха

Эти компании рассчитывают на вашу скорую смерть. Она принесет им миллионы
13:56Сегодня

Медведев назвал «неверной трактовкой» планы забрать у бизнеса сверхдоходы

19:4211 февраля

Россия задумала подарить Северной Корее тысячи тонн пшеницы

15:36Сегодня

Стало известно о заморозке счетов венесуэльских нефтяников в Газпромбанке

Экономика00:0225 января

Дорогая бедность

Неравенство уничтожает мировую экономику. Этот ученый знает, как его победить
19:2915 февраля

Россиян задумали оставить без иностранного мяса, соков и консервов

15:5016 февраля

Подсчитаны убытки от запрета популярного в России лекарства

18:0215 февраля

Российский министр сравнил себя с занозой

Экономика00:0214 февраля

Американская пирамида

Госдолг США достиг абсолютного рекорда. Когда они начнут платить?
17:5925 января

«Роснефть» начала испытание инновационного материала на Самотлоре

18:3715 февраля

«Мегафон» договорился с регионами о цифровизации

20:4124 января

Рублю предсказали новый обвал

Россия
«Преподаватель ожидает секса с молоденькой, а не суда»
Россиянка решила избавить студенток от домогательств и унижений в университетах
Вероника Науменко с мамой«Кислород падает, и она моментально синеет»
Маленькая Вероника задохнется без прибора для очищения легких. Вы можете ей помочь
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
Если вы хоть раз обняли коня, вы уже не сможете относиться к ним равнодушно «Порода вымирает, а коней сдают на колбасу»
Эти россияне ездят по всей стране и спасают лошадей от смерти
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
Российские подростки избили инвалида за пост в соцсети
Последствия обрушения петербургского университета сняли на видео
Все материалы
Мир
«Китайцы шли цепями на пулеметы»
40 лет назад началась война главных коммунистических держав Азии. СССР остался не у дел
Трамп призвал Европу забрать своих боевиков из Сирии
На Солсберийском соборе появился гигантский российский флаг
Лавров подколол спросившего о Сирии журналиста
Иран предупредил о высоком риске войны с Израилем
В Канаде сошли с рельсов 37 цистерн с нефтью
Жители Гаити взбунтовались против США и призвали на помощь Россию
Все материалы
Бывший СССР
Русские сети
Литовская контрразведка разоблачила агентов Москвы. Они следили за судьями и прокурорами
Грузинские туристы за одну ночь устроили серию краж в Киеве
Первый президент Украины объявил Донбасс «другой страной»
Порошенко назвал нынешнее положение Украины историей успеха
Кандидат в президенты Украины перепутал программу Гитлера со своей
Украинская актриса раскритиковала российскую ментальность
На Украине назвали условие выкидывания президента из окна
Все материалы
Экономика
До последнего вздоха
Эти компании рассчитывают на вашу скорую смерть. Она принесет им миллионы
Медведев назвал «неверной трактовкой» планы забрать у бизнеса сверхдоходы
Стало известно о заморозке счетов венесуэльских нефтяников в Газпромбанке
Россиян задумали оставить без иностранного мяса, соков и консервов
Подсчитаны убытки от запрета популярного в России лекарства
Российский министр сравнил себя с занозой
Американская пирамида
Госдолг США достиг абсолютного рекорда. Когда они начнут платить?
Все материалы
Силовые структуры
Гейдар Алиев (второй слева)«Ну и почем нынче судья?»
Как чиновники в СССР дружили с миллионерами и торговали должностями на Кавказе
Новость о задержании смертников со взрывчаткой в Сургуте оказалась ложью
В Москве арестовали инвестора из США Майкла Калви
Рауф Арашуков в зале суда«Арашуков просто расплакался»
Земляки обвинили его в убийствах. Испугавшись разоблачения, он отправил сенатора в СИЗО
«Свои оргии он устраивал в обеденное время»
Бывшие депутаты совращали и насиловали детей. Теперь им грозит пожизненное
В Сургуте задержали смертников со взрывчаткой
Названа причина закрытия дела российского депутата о двойном убийстве
Все материалы
Наука и техника
Атомный поезд
Что станет с Россией после ядерной войны и как в ней выжить — «Метро: Исход»
Обратная сторона
Ужасы и быт Второй мировой войны глазами неизвестного солдата вермахта
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Россия собралась добывать полезные ископаемые на Луне
В России создали беспилотник-камикадзе
В США признали эффективность галлюциногенного оружия России
Испытания супероружия России оказались успешными
Все материалы
Спорт
«Мясники» против «Пионервожатых»
В немецких концлагерях была футбольная лига заключенных. За плохую игру их ждал расстрел
Россиянин победил на этапе чемпионата мира по скоростному спуску на коньках
Менеджер Минакова задумался о подаче протеста на поражение бойца
«Реал» проиграл 15-й команде Испании и лишился капитана
Главный критик российского биатлона вспомнил о нищенских зарплатах биатлонистов
Дом футболиста «Барселоны» обокрали во время матча с его участием
Тактаров отказался считать бойцом впервые проигравшего Минакова
Все материалы
Культура
«Усатая Джоконда» Марселя Дюшана«В этом не было ничего непристойного»
Он изображал трансвестита, восхищался писсуарами и изменил мир
Елизавета IIПогром и шатания
Как королева Елизавета, Тереза Мэй и Борис Джонсон стали героями
Порочное зачатие
Судьба коммуниста и чрево бюрократки: Берлинале-2019
Шнуров сочинил стихи про избившего жену Башарова
Участники «Чайфа» потеряли гитары
От Марата Башарова ушла избитая жена
Шнуров и Лоза поспорили из-за украинской актрисы
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезду «Что? Где? Когда?» обвиняют в подкупе ради выигрыша
Что известно о самом громком скандале в истории «Кто хочет стать миллионером?»
«Я сейчас же поеду в больницу»
Эти блогеры всю жизнь развлекали незнакомых людей. Зрители отплатили им сполна
Сказке конец
Магия в жизни обычных людей на снимках лучших фотографов мира
В Forbes назвали признак богатого россиянина
Обнаружена китайская база данных слежки за миллионами уйгуров
Муж Скабеевой объяснил полутораминутное молчание в эфире украинского канала
Муж Скабеевой промолчал полторы минуты в эфире украинского канала
Все материалы
Ценности
Голливудский пророк
Виллы, спорткары и собственный флот. Как жил основатель церкви сайентологии
Бог в помощь
Дворцы, бункер и лимузины: роскошная жизнь основателя секты свидетелей Иеговы
«Они сказали, что я позорю себя и семью»
Арабские женщины курят, пьют и водят машины. Их не страшат тюрьма и плети
Крупный магазин отказался ретушировать целлюлит моделей в рекламе
Невеста решила выгнать лучшую подругу со свадьбы из-за большой груди
Леди Гага набила татуировку с ошибкой и списала оплошность на алкоголь
Прозрачный леопард, безумные меха и мокрые модели
Как прошла неделя моды в Нью-Йорке
Все материалы
Путешествия
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вы можете почувствовать себя опустошенными»
История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год
Скорпион пробрался в салон самолета и всполошил пассажиров
В Амстердаме решили исключить проституток из списка достопримечательностей
Названы лучшие дни недели для бронирования отелей и авиабилетов
Круизный лайнер снес часть причала и шокировал пассажиров
Все материалы
Из жизни
Без лица
Эти люди обливались кислотой и бежали из страны, чтобы исчезнуть. Этого оказалось мало
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Страх катастроф толкает нас к вере в ведьм»
Цыгане совместили магию и технологии. Получилось дико, но выгодно
Застарелый синяк британки оказался редкой формой рака
Женщина заболела бронхитом и оказалась парализована
Выживший в битве с пумой бегун рассказал о смертельной схватке
Бразилец встал на шипы и укусил шесть ядовитых змей
Все материалы
Тест нового Мерседеса GLE
Теперь мы знаем, какими будут автомобили Mercedes-Benz в следующие семь лет
10 отличных коубов с автомобилями
Смешные ролики на нашу любимую тему — смотреть со звуком!
Машина времени
Длительный тест Volvo V90 Cross Country: почти плачем после первого знакомства
Вековой авангард
Знаковые автомобили компании Citroen, которая празднует 100-летний юбилей
Появилась информация о самом мощном Kia Ceed и шутинг-брейке Proceed для РФ
Итальянцы продали американцу 30-летнюю Ниву-кабриолет из Греции
5000-сильный автомобиль распродан на два года вперед
Все материалы
Дом
Большие оригиналы
Самые странные архитектурные эксперименты со всего мира
Без огней, небоскребов и людей
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Метры эпохи
Эти шедевры советской архитектуры были забыты. Теперь квартиры в них стоят миллионы
В Госдуме заговорили о смерти российских деревень
Названы лучшие города России для заработка на коммуналках
Названа цена самых дешевых дач в Подмосковье
Риелторы рассказали о тайных сделках с дорогими квартирами в Москве
Все материалы