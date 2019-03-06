У россиян стало меньше денег

Накопления россиян в феврале сократились на 2,4 процента по сравнению с январем, следует из материалов Росстата, опубликованных на сайте ведомства.

По данным Росстата, в феврале сбережения населения составили 32,88 триллиона рублей. В январе они равнялись 33,68 триллиона.

При этом по сравнению с декабрем сбережения выросли: 32,88 триллиона против 32,31 триллиона (плюс 1,8 процента).

Большая часть накоплений в феврале находилась на вкладах — 21,8 триллиона, или 66,3 процента от общего объема. На втором месте — сбережения в наличных (6 триллионов рублей, или 18,4 процента), на третьем — вложения в ценные бумаги (6 триллионов, или 15,3 процента).

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