Трампа уличили в унижении жены собачьим жестом

Президента США Дональда Трампа обвинили в неуважении к жене из-за видео, на котором он похлопывает себя по ноге. Об этом сообщает Mirror.

Ролик с визита американского лидера в город Дейтон в штате Огайо появился в Twitter еще 7 августа, однако обратили внимание на него только сейчас. На кадрах Трамп три раза хлопает себя по ноге, а через несколько секунд видно, что в его сторону направляется жена Мелания.

В сети многие сочли, что жест главы государства похож на подзывание животного. «Дональд Трамп: "Никто не уважает женщин больше, чем я". Также Дональд Трамп: "Девочка, ко мне, девочка. Сюда, жена. Кто тут хорошая девочка?"», — прокомментировал видео комедийный писатель Джеймс Фелтон.

Впрочем, некоторые пользователи сочли, что президент США в этот момент даже не смотрел на жену. Другие же предположили, что он подавал специальный сигнал агентам Секретной службы, отвечающим за его безопасность.

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