Власти Подмосковья отчитались о предоставленных многодетным семьям участках

Многодетным семьям Подмосковья за последние пять лет было передано около 500 гектаров земли, сообщил министр имущественных отношений региона Владислав Коган. Его слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 29 августа.

По его словам, всего с момента вступления в действие соответствующего закона землю получили более 25,6 тысячи многодетных семей, 1953 семьям участки предоставили в этом году.

Лидерами по обеспечению многодетных семей бесплатной землей за 7 месяцев стали городские округа Дубна, Балашиха, Химки, Серпухов и Чехов.

1 августа сообщалось, что десять муниципалитетов Подмосковья получат землю для многодетных семей из областной собственности. Коган отмечал, что количество многодетных семей в области растет.

Губернатор Андрей Воробьев неоднократно призывал глав муниципалитетом внимательно относиться к нуждам этой категории граждан.