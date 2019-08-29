Туристка наступила на оголенный провод по пути с пляжа и погибла

Туристка из Аргентины погибла в Доминиканской Республике, наступив на оголенный электрический провод по пути с пляжа. Об этом сообщает Daily Mail.

17-летняя Мелина Капута получила смертельный удар током на глазах у своих братьев, когда босиком возвращалась в свой отель в Пунта-Кане.

На место происшествия тут же приехала скорая помощь, но спасти подростка врачам не удалось. По предварительным данным, девочка умерла от сердечно-дыхательной недостаточности. В настоящий момент ее семья ожидает результатов вскрытия.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

После смерти Капуты ее брат Леонардо выразил свою скорбь в социальных сетях. «Я видел, как ты родилась, как ты росла, как боролась, я видел, как ты плакала, улыбалась и мечтала. Я знаю, что у тебя было доброе сердце, ведь ты всегда защищала слабых. Я люблю тебя и прошу прощения, что не смог сделать больше для того, чтобы ты сейчас была рядом со мной», — написал Леонардо в Instagram-посте.

В апреле британец наступил на электрический кабель и скончался во время отпуска в Гватемале. 26-летний житель Бристоля Джейсон Ли отдыхал с подругой Хейзел Мэй-Блэкер в Центральной Америке. Туристы сняли квартиру через онлайн-сервис Airbnb и захотели прогуляться по крыше дома. Ли не заметил, что протянутый вдоль террасы кабель находился под напряжением, и наступил на него.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!