Турист наступил на электрический кабель и умер

Британец наступил на электрический кабель и скончался во время отпуска в Гватемале. Об этом сообщает издание Bristol Live.

26-летний житель Бристоля Джейсон Ли отдыхал с подругой Хейзел Мэй-Блэкер в Центральной Америке в конце декабря прошлого года. Однако о случившемся стало известно только сейчас.

Туристы сняли квартиру через онлайн-сервис Airbnb и захотели прогуляться по крыше дома. Ли не заметил, что протянутый вдоль террасы кабель находился под напряжением, и наступил на него.

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После этого путешественник упал с высоты трех этажей и погиб. Его тело доставили в местную больницу. Врачи установили, что британца убило током.

Позже девушка погибшего рассказала, что пара планировала отметить в квартире Рождество и ожидала в гости друзей.

В феврале турист умер после падения с крыши церкви в пригороде Серферс-Парадайз, штат Квинсленд, Австралия. 23-летний путешественник забрался ночью на здание церкви Святого Винсента вместе с друзьями. Врачам не удалось спасти жизнь туриста.

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