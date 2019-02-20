Стеклянная дверь в душе отеля внезапно разлетелась на осколки и изрезала туриста

Британский турист пострадал, принимая душ, из-за внезапно разбившейся стеклянной двери. Об этом сообщает The Sun.

37-летняя Сара Филд и ее 39-летний супруг Скот Филд отдыхали в отеле Sahara Beach Hotel в Тунисе с четырьмя детьми. В предпоследний день их отпуска в ванной комнате номера внезапно раскололась стеклянная дверь, когда там мылся отец семейства.

В результате в кожу мужчины вонзилось несколько стеклянных осколков, и он потерял сознание. Его супруга смогла вызвать скорую, только связавшись с туроператором Thomas Cook, поскольку сотрудники гостиницы не реагировали на ее просьбу о помощи.

Фото: Sarah Field 1 /3

Когда семья приехала в частную больницу, медики отказались бесплатно лечить Скота. «Я несколько часов пробыл в госпитале, но они даже не дотронулись до меня, пока я не дал им денег. Они не помогали даже несмотря на то, что я истекал кровью», — рассказал Филд.

После того, как супруги заплатили 100 фунтов стерлингов, врачи удалили часть осколков из тела пострадавшего туриста и спустя пару часов выписали его из больницы.

Позже сотрудники гостиницы Sahara Beach обвинили мужчину в том, что это он нанес урон отелю, поскольку мылся пьяным, и хотели обязать семью компенсировать стоимость стеклянной двери. В больнице не подтвердили наличия алкоголя в крови Филда, и на следующий день вся семья смогла улететь домой.

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После инцидента представители Thomas Cook связались с семьей Филд и пообещали разобраться в возникшей ситуации.

В октябре 2018 года 53-летний клиент Thomas Cook, британский турист Спенсер Джонстон, едва не умер от почечной недостаточности после того, как сильно отравился в отеле Хургады. Он отдыхал в четырехзвездочной гостинице Sindbad Aqua Resort со своей женой и детьми. По словам туриста, еда в отеле была ужасной, и члены его семьи постоянно чувствовали себя плохо.

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