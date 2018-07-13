Российских блогеров атаковал директор пятизвездочного отеля в Тунисе

Директор пятизвездочного отеля Royal Thalassa Monastir в Тунисе выгнал российского блогера Эдварда Атева и выбил у него из рук телефон. Об этом он рассказал на своем Youtube канале.
По словам россиянина, он путешествовал по Тунису с другими блогерами в рамках пресс-тура. Во время заселения в очередной отель один из сотрудников ресепшена закрыл имя на своем бейдже, после чего директор гостиницы вышел из себя, накричал на туристов и выгнал их на улицу.
Когда Атева начал записывать себя на видео, директор подбежал к нему, силой выбил из рук камеру и заявил, что он не имеет права снимать персонал. Как сообщил блогер, позже он смог вернуть свой смартфон, однако извинений от персонала гостиницы не получил.
В июне отель Angel's Peninsula в Мармарисе (Турция) запретил туристке из России выставлять в Instagram фотографии в бикини. По правилам гостиницы, на территории разрешено фотографироваться только в мусульманской одежде, однако россиянка Анастасия Монстович не знала об этом и опубликовала несколько снимков в купальнике с геотегом отеля.