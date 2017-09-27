Путешественники назвали самые опасные страны в мире

Туристы считают Турцию самым опасным направлением для отдыха во всем мире. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает портал TTG Asia.

К такому выводу пришли эксперты компании IPK International, занимающейся исследованиями в индустрии путешествий. Они провели опросов туристов из разных государств. По результатам исследования к числу опасных стран также были отнесены (в порядке убывания) Израиль, Египет и Тунис.

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Наиболее безопасным туристическим направлением респонденты признали Канаду. В тройку лидеров в данной сфере также вошли Швейцария и Австралия. Замыкают топ-4 государства Скандинавии.

Также выяснилось, что 29 процентов опрошенных в этом году поедут путешествовать за границу, но только в те страны, которые считают безопасными. Кроме того, 16 процентов вообще воздержатся от зарубежных поездок или же ограничатся отдыхом на родине.

В IPK International также рассказали, что вопросами безопасности, в частности, террористической угрозой, особенно озабочены туристы из Южной Кореи, Китая, Японии, а также России. Путешественники из ряда европейских государств — Дании, Швеции, Финляндии — менее склонны к тому, что беспокоиться по данному поводу.

В апреле текущего года стало известно, что специалисты Всемирного экономического форума назвали Колумбию самой опасной страной в мире.

