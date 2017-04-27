Россия вошла в список самых опасных туристических направлений мира

Россию включили в список стран, в которых туристы чаще всего обращаются за медицинской помощью. Об этом эксперты финансового сервиса «Сравни.ру» в четверг, 27 апреля, рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Россия оказалась на последнем месте рейтинга из восьми позиций. Список создавался на основе коэффициента, учитывающего соотношение количества страховых случаев и общего числа застрахованных путешественников. В России он составил 0,5 процента.

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Лидером стал Таиланд с показателем в 2,63 процента. На втором месте находится Турция — 2,12 процента. Страны Европы замкнули тройку (1,55 процента).

На четвертой строчке находится Азия (за исключением Таиланда) с показателем 1,42 процента. В список также вошли Египет и США.

При этом в Европе наибольшее количество страховых случаев на общее число отдыхающих зафиксировано в Испании, Италии и Австрии. В Азии самыми опасными странами стали Шри-Ланка, Вьетнам и Непал.

Кроме того, специалисты выяснили, что рейтинг направлений по убыточности для страховых компаний (то есть где сумма выплат клиентам-туристам слишком высока) также возглавляет Таиланд. Россия в этом случае снова находится на восьмом месте.

В январе стало известно, что среди всех стран Европы российские туристы в 2016 году реже всего обращались за врачебной помощью в Германии, чаще всего — в Италии.

