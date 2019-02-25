Турист забрался на церковь, упал и умер

Турист погиб после падения с крыши церкви в пригороде Серферс-Парадайз, штат Квинсленд, Австралия. Об этом сообщает Daily Mail.

23-летний путешественник, имя которого не раскрывается, забрался на здание церкви Святого Винсента вместе с пятью друзьями ночью 24 февраля.

После того как мужчина свалился с крыши, на место инцидента приехала скорая помощь, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

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Священнослужитель Уоррен Кинн выразил соболезнования по поводу гибели туриста. «Я не знаю, что они делали на крыше, но его смерть — горе для семьи. Мы будем молиться за него», — отметил священник.

Ранее в феврале российский турист Михаил Синицын скончался в Таиланде после падения с четвертого этажа терминала аэропорта Суварнабхуми. По словам сотрудника полиции Критсана Патаначароена, 44-летний россиянин перелез через стеклянное ограждение на четвертом этаже аэропорта и упал. Мужчину доставили в больницу, но врачи не успели спасти его.

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