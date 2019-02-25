Турист забрался на церковь, упал и умер

Турист погиб после падения с крыши церкви в пригороде Серферс-Парадайз, штат Квинсленд, Австралия. Об этом сообщает Daily Mail.
23-летний путешественник, имя которого не раскрывается, забрался на здание церкви Святого Винсента вместе с пятью друзьями ночью 24 февраля.
После того как мужчина свалился с крыши, на место инцидента приехала скорая помощь, однако врачам не удалось спасти его жизнь.
Священнослужитель Уоррен Кинн выразил соболезнования по поводу гибели туриста. «Я не знаю, что они делали на крыше, но его смерть — горе для семьи. Мы будем молиться за него», — отметил священник.
Ранее в феврале российский турист Михаил Синицын скончался в Таиланде после падения с четвертого этажа терминала аэропорта Суварнабхуми. По словам сотрудника полиции Критсана Патаначароена, 44-летний россиянин перелез через стеклянное ограждение на четвертом этаже аэропорта и упал. Мужчину доставили в больницу, но врачи не успели спасти его.