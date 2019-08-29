Подмосковные вузы примут 25 тысяч новых студентов

Более 25 тысяч студентов будут учиться в вузах Подмосковья с 1 сентября, Все образовательные учреждения готовы открыть двери перед учащимися, заявила министр образования региона Ольга Забралова. Ее цитирует РИАМО в четверг, 29 августа.

«Педагогическое сообщество уже наметило цели и задачи на следующий год», — отметила она.

Министр уточнила, что в региональные колледжи в сентябре пойдут 54,8 тысячи студентов.

7 августа состоялась встреча губернатора Московской области Андрея Воробьева с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, в ходе которой глава региона рассказал о модернизации системы профтехобразования. По его инициативе при колледжах открываются кафедры, которые курируют крупные компании, в частности, такие как Mercedes. Он отметил, что это позволяет ребятам получить практико-ориентированное образование, а компаниям получить опытных специалистов.