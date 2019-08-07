Воробьев рассказал Медведеву о модернизации системы образования

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым назвал строительство школ приоритетным направлением деятельности в сфере образования. Об этом сообщается на сайте федерального правительства в среду, 7 августа.

«В этом году мы к 1 сентября сдадим девять, а всего — 15 школ. Заложили еще 50. Это очень серьезная задача. К 1 сентября 2020 года мы должны сдать 36 школ. Серьезный план, но это острая необходимость», — рассказал Воробьев.

Также, по его словам, в Подмосковье продолжается модернизация системы профтехобразования. При колледжах открываются кафедры, которые курируют крупные компании, в частности, Mercedes. Таким образом ребята получают практико-ориентированное образование, пояснил губернатор.

Медведев, в свою очередь, отметил, что популярность обучения в колледжах вновь растет.

«Действительно очень важно, чтобы мы после окончания школы предлагали разные опции нашим выпускникам», — добавил премьер.