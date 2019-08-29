В Йемене 300 человек попали под авиаудар самолетов ОАЭ

Не менее 300 человек погибли или пострадали в Йемене в результате авиаударов самолетов ОАЭ по позициям правительственных войск в южных провинциях страны –– Адене и Абьяне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны Йемена.

Среди пострадавших –– военнослужащие йеменской армии и гражданские лица, уточнили в ведомстве.

Отмечается, что эмиратскими истребителями в течение дня были нанесены не менее десяти авиаударов. «Бомбежки наших сил продолжаются до сих пор», –– добавили в министерстве. Правительственные военные потребовали ответить инициаторам бомбардировок.

В мае текущего года Йемен сообщил, что из-за авиаударов коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, в стране погибли более 13 тысяч человек. В общей сложности от бомбардировок арабской коалиции пострадали 52 тысячи человек.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон — боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

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