Сделанный своими руками подарок российскому хоккеисту нашли в мусоре

Фанат нарисовал портрет вратаря омского «Авангарда» Игоря Бобкова, а затем нашел его в мусоре. Об этом сообщается на странице «РБК Омск» во ВКонтакте.

РБК

Презентация команды прошла 27 августа. Во время мероприятия болельщик передал оказавшийся в мусоре рисунок голкиперу. Пресс-атташе «Авангарда» Олег Малицкий заявил, что Бобков не виноват в случившемся, так как не видел подарка. «Может, кого-то попросили передать и не получилось, и в итоге портрет там оказался. У нас есть связь с автором, если что, нарисует еще один портрет», — добавил он.

В прошлом сезоне «Авангард» вышел в финал Кубка Гагарина, где проиграл московскому ЦСКА. 28-летний Бобков был признан лучшим игроком плей-офф 2018/19 по версии болельщиков.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем между московским ЦСКА и «Авангардом».

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