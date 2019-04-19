ЦСКА завоевал Кубок Гагарина впервые в истории

Московский ЦСКА обыграл омский «Авангард» в четвертом матче серии финала Кубка Гагарина в овертайме (3:2) и завоевал трофей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет во встрече открыли омичи — в большинстве отличился Сергей Шумаков. Коди Франсон удвоил преимущество «Авангарда». Во втором периоде форвард ЦСКА Кирилл Капризов отыграл одну шайбу. В концовке третьего периода ЦСКА сравнял счет. Заброшенную шайбу на свой счет записал Константин Акулов. Победу в матче армейцам принес бросок Максима Мамина.

ЦСКА одержал четвертую победу в серии и стал обладателем Кубка Гагарина впервые в своей истории. При этом столичный клуб дважды участвовал в финальных сериях. В 2016-м ЦСКА уступил магнитогорскому «Металлургу», а в 2018-м сильнее армейцев оказался «Ак Барс».

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