Помощница раскрыла секреты Трампа и лишилась работы

Личный помощник президента США Дональда Трампа ушла со своего поста из-за того, что рассказала больше, чем нужно. Об этом сообщает The New York Times.

По информации источников, Мадлен Вестерхаут (Madeleine Westerhout), чье рабочее место находилось прямо напротив президентского Овального кабинета, подала заявление 29 августа. При этом ей запретили возвращаться на рабочее место с пятницы, 30 августа.

Неожиданная отставка Вестерхаут произошла после того, как Трамп узнал, что она поделилась некоторыми негласными подробностями с журналистами. В частности, во время неофициального ужина в штате Нью-Джерси она рассказала им о личной жизни и работе главы государства в Овальном кабинете. Таким образом она нарушила оказанное ей доверие, и наказание не замедлило последовать.

Вестерхаут в 2012 году работала с республиканцем Миттом Ромни во время его президентской кампании. По некоторым данным, на выборах 2016-го она плакала при объявлении результатов, поскольку была расстроена победой Трампа. В связи с этим изначально он к ней относился с настороженностью, однако его соратники смогли сделать из женщины союзницу, отмечает газета. При работе с президентом она не была публичной личностью и, в частности, никогда не появлялась на телевидении.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru