Трамп назвал следующую область военных действий

Президент США Дональд Трамп объявил о начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий, сообщает РИА Новости.

«Космическое командование будет защищать ключевые интересы США в космосе –– следующей области военных действий. Я считаю, что это довольно очевидно для всех», –– сказал американский лидер. Он добавил, что в скором времени будут созданы космические войска США.

Космическое командование возглавит генерал Джон Рэймонд, в его подчинение будут 87 формирований. Командование объединит возможности предупреждения ракетных запусков, работы спутников, контроль и поддержку космических операций.

В июне прошлого года Трамп поручил Пентагону приступить к формированию нового рода войск — военно-космических сил. Он отметил, что новые войска станут отдельным, шестым видом вооруженных сил США. Он указал, что судьба Америки в космосе — это вопрос национальной безопасности. Посольство России в ответ на это опубликовало твит с эмблемой космических войск России, созданных в 2001 году и входящих сейчас в состав Воздушно-космических сил (ВКС).

В настоящее время в состав вооруженных сил Соединенных Штатов входят Армия США (сухопутные войска), Военно-морские силы, Корпус морской пехоты, Береговая охрана и ВВС. Четыре первые структуры были созданы еще в XVIII веке, а Военно-воздушные силы — в XX-м.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!