Аномально длинный палец на руке прославил парня

metro.co.uk

Житель американского города Вестпорт, штат Массачусетс, прославился в сети благодаря длинному большому пальцу на руке. Об этом сообщает Metro.

20-летний Джейкоб Пина (Jacob Pina) опубликовал на платформе TikTok видео, на котором показал свой 13-сантиметровый большой палец правой руки, непропорционально огромный по сравнению с кистью. Запись быстро стала вирусной и собрала более двух миллионов просмотров. На его страницу подписались десятки тысяч пользователей сети.

«Всем привет, познакомьтесь, это мой большой палец. Да, он длинный, и, да, он настоящий», — заявил Пина. На кадрах парень в шутку опрокидывает пальцем пластиковую бутылку со стола. Затем он разжимает кулак и показывает на камеру ладонь, подчеркивая непропорциональность пальцев руки. На последних секундах он слегка ударяет большим пальцем по одеялу, доказывая, что он настоящий.

«Этому нет объяснения. Просто аномально длинный палец, — рассуждает американец. — Когда люди видят мой большой палец, они так удивляются. Они пытаются сравнить его с их собственным пальцем. Меня это очень радует. Здорово отличаться от других и принимать свои особенности».

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