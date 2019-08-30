Россиянин оскорбился «пацанским» статусом возлюбленной и убил ее

Двоих жителей деревни Хотушь Тульской области заподозрили в жестоком убийстве 26-летней женщины. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по региону Анна Киреечева.

По ее словам, на почве личной неприязни 26 августа один из мужчин начал избивать женщину, нанося ей удары по голове и телу. К избиению подключился его приятель. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. В результате полученных травм она скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемые задержаны.

Как сообщает со ссылкой на источники портал «Тульские новости», тело женщины нашли в лесополосе вблизи деревни. По данным издания, конфликт произошел из-за того, что мужчина, который, как оказалось, был ее возлюбленным, разозлился на «пацанский» статус, который она опубликовала в социальной сети «ВКонтакте». «Слышь, мышара. Я бегать за тобой? Самооценку снизь!» — написала она.

В свою очередь, как сообщается в паблике «Плохие новости» во «ВКонтакте», этот статус помог сотрудникам правоохранительных органов выйти на предполагаемых убийц.

8 августа суд в Москве приговорил к девяти годам лишения свободы 32-летнего местного жителя за убийство матери. Преступление он совершил еще в 2018 году, когда подарил женщине билет на спектакль «Царь Эдип», чтобы выманить ее из квартиры. Сам он пришел в жилище и спрятался в шкафу. Когда женщина вернулась домой и открыла шкаф, сын набросился на нее и нанес 30 ножевых ударов.

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