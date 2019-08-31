Появились подробности гибели российского рекордсмена по плаванию

Утонувший рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак захлебнулся в Енисее. Об этом тренер спортсмена Дмитрий Похабов рассказал телеканалу «360».

Причиной смерти 64-летнего спортсмена называют несчастный случай. Похабов рассказал, что в день смерти Петшак тренировался на Енисее. На реке для тренировок и соревнований было выделено место в заливе. По словам тренера, из-за удачного расположения там не бывает течения.

Похабов отметил, что Петшак обычно заплывал дальше всех от берега, и его не было видно. Одноклубники спортсмена заметили, что его долго нет, и обнаружили, что пловец утонул.

О смерти Петшака стало известно 30 августа. Сообщалось, что он утонул во время тренировки.

Петшак — участник чемпионатов мира по плаванию в холодной воде, в 2012 году он выиграл соревнования. Также в его активе рекорд мира по нахождению в холодной воде, его он установил в 1994-м.

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