Появились подробности гибели российских спортсменок во время шторма

Следователи проверят действия сотрудников яхт-клуба в Севастополе, где во время шторма утонули российские кикбоксерши Элина Гисмеева и Фатима Жагупова. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по городу.
В ведомстве заявили, что территория яхт-клуба не была предназначена для санкционированного купания и следователи проверят ответственных за вопросы безопасности на территории. Подруга спортсменок Анна Поскребышева в интервью телеканалу «360» заявила, что в яхт-клубе пытались спасти тонущих девушек и кидали в воду веревки, но они не успели зацепиться за них и утонули.
О гибели кикбоксерш стало известно ранее 5 августа. Одна из них решила искупаться в море, а вторая бросилась ее спасать. В результате обе спортсменки погибли.
Жагупова — действующая чемпионка мира по кикбоксингу. Гисмеева является вице-чемпионкой мира.