Художники со всего мира разрисовали российский спальный район

В подмосковной Трехгорке завершился фестиваль граффити Urban Morphogenesis, в ходе которого художники из разных стран разрисовали высотные здания, расположенные в одном спальном районе. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает РИА Новости.
«У нас была идея преобразить эти дома. Они создавали "визуальный шум" своей серостью. Плюс более десяти лет назад здесь были проблемы с застройщиком, что также повлияло на негативное восприятие микрорайона. Вместе с администрацией мы решили это исправить», — рассказал организатор фестиваля художник Дмитрий Левочкин.
Подготовка к фестивалю заняла четыре года. Весь август более 80 художников работали над тем, чтобы превратить спальный район в музей стрит-арта.
В последний день фестиваля — 31 августа — граффити официально стали частью музея под открытым небом, посетить который можно в любое время.
Ранее в августе сообщалось, что в рамках фестиваля в Трехгорке появился 60-метровый портрет первого космонавта Юрия Гагарина. Автором 60-метрового рисунка на фасаде одной из высоток стал уличный художник из Неаполя, известный под псевдонимом Джорит Агох.