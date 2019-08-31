Главный вещдок в деле о грязной нефти продали в СИЗО за 10 тысяч рублей

Расположенная в Самарской области компания «Нефтеперевалка», через которую в систему «Транснефти» в апреле 2019 года предположительно была вброшена загрязненная хлорорганикой нефть, сменила собственника. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные СПАРК, где 29 августа появилась запись о смене собственника.

Новым владельцем «Нефтеперевалки» стал Сергей Сапунов. Согласно данным СПАРК, он является бывшим гендиректором шести и совладельцем еще двух прекративших деятельность компаний, которые расположены в разных регионах страны — от Москвы до Самарской и Свердловской областей. Компании были связаны с добычей нефти и газа, продажей нефтепродуктов, коммерческой и транспортной деятельностью.

По данным источника РБК, близкого к бывшим акционерам «Нефтеперевалки», компания была продана по номинальной стоимости — за 10 тысяч рублей. Другой источник агентства сообщил, что сделка была нотариально завизирована прямо в СИЗО с согласия следователя, который допустил нотариуса к продавцу. При этом, по словам собеседника РБК, новый собственник не мог купить актив, не договорившись предварительно с «Транснефтью» об условиях работы компании.

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин назвал «полной ерундой» информацию о возможной покупке «Нефтеперевалки» в интересах «Транснефти» или лиц, связанных с ней. При этом в середине августа на встрече с премьером Дмитрием Медведевым глава «Транснефти» Николай Токарев предложил передать в операционное управление компании все пункты сдачи и приема нефти в трубопроводную систему.

Эксперты называют странным сам факт продажи компании, являющейся вещественным доказательством, в ходе следствия. «По сути, "Нефтеперевалка" является одним большим вещественным доказательством в деле о загрязнении нефтепровода "Дружба". Нам представляется странным, что следствие разрешило данную сделку. Ведь продажа компании может значительно усложнить объективное расследование уголовного дела, поскольку при этом могут быть утрачены доказательства, свидетельствующие о несостоятельности версии о загрязнении нефтепровода исключительно через узел слива, принадлежащий "Нефтеперевалке"», — заявил управляющий партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров.

С 25 апреля работа узла учета нефти «Нефтеперевалки» по решению следствия приостановлена.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!