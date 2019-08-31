В Челябинске назвали «золотую сотню» энергетиков

В Челябинске состоялась церемония закрытия Всероссийского съезда энергетиков, организованного группой «Россети». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В ходе церемонии были объявлены 102 победителя первого в истории конкурса для специалистов электросетевого комплекса «Лидеры энергетики». В течение месяца более 1,8 тысячи руководителей районов электрических сетей и аналогичных им подразделений со всей России демонстрировали свои теоретические знания и практические навыки, выполняя различные задания онлайн и «на земле». Были проведены дистанционные оценочные мероприятия, технический аудит 38 районов электрических сетей Челябинской области и решение кейсов по ключевым направлениям развития современной электроэнергетики.

Министр энергетики России, председатель совета директоров «Россетей» Александр Новак, выступая на закрытии съезда, приветствовал проведение подобных мероприятий и подчеркнул их особую важность для всей страны. «Ни для кого не секрет, что энергетика — это основа современной экономики. Отрасль быстро меняется под влиянием современных технологий и очень приятно, что компания "Россети" в дополнение к цифровой трансформации сетевой инфраструктуры инвестирует и в развитие необходимых компетенций персонала. Хочу поздравить всех участников конкурса "Лидеры энергетики" и, конечно, победителей. Уверен, вы внесете значительный вклад в укрепление и светлое будущее России!» — сказал Новак.

Глава группы «Россети» Павел Ливинский сообщил о принятом решении проводить подобные мероприятия один раз в два года для обмена опытом и идеями не только внутри группы «Россети», но и с коллегами из других территориальных сетевых организаций. «То, что мы смогли открыто пообщаться и друг с другом, и представителями компаний, не входящих в "Россети", — это и есть главная победа каждого участника конкурса, всей электроэнергетики, всей России. Поздравляю всех с окончанием столь важного для нашей отрасли мероприятия. Вместе мы решим абсолютно любые задачи!» — подчеркнул Ливинский.

Церемония вручения наград победителям завершила работу первого Всероссийского съезда энергетиков.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире.

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