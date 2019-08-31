Матч школьных команд в США закончился бойней с двумя погибшими

На стадионе Лэдд-Пибл в американском городе Мобил, штат Алабама, в результате перестрелки погибли два человека, десять ранены. Об этом сообщает издание The Sun.

Конфликт произошел в пятницу, 30 августа, после матча двух школьных футбольных команд. Пострадали десять подростков в возрасте от 15 до 18 лет, их неотложно доставили в местную больницу и оказали медицинскую помощь. Пять пациентов находятся в критическом состоянии.

Полицией задержаны два человека для допроса. На данный момент имена преступников не установлены. На месте трагедии работают экстренные службы.

В конце августа сообщалось, что в Краснодаре произошла уличная перестрелка, в результате которой погиб 27-летний мужчина. Как видно на кадрах, в конфликте участвовали около 10 человек, слышны многочисленные выстрелы.

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