В Ленинградской области открылся фермерский фестиваль «СВОЕ»

Фермерский фестиваль «СВОЕ» впервые состоится в Ленинградской области. Мероприятие, организованное Россельхозбанком при поддержке правительства Ленинградской области начало работу и пройдет 31 августа — 1 сентября в Гатчине. На масштабном городском празднике более 100 фермеров со всей России представляют продукцию, выращенную и изготовленную собственными руками. Об этом сообщила пресс-служба РСХБ.

Фестиваль призван помочь российскому сельскому хозяйству продавать и продвигать собственную продукцию на рынке. В этом году деловая программа расширена: РСХБ и Министерство сельского хозяйства России расскажут владельцам личных подсобных хозяйств и фермерам о мерах государственной поддержки и преимуществах органической сертификации. Установленные в партнерстве с Роскачеством мобильные лаборатории позволят участникам проверить свою продукцию на соответствие стандартам качества, так как именно высокое качество лежит в основе перспектив роста бизнеса.

Кроме знакомства с фермерской продукцией, гостей фестиваля в Гатчине ждут мастер-классы, посещение зоопарка и выступления лучших творческих коллективов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Масштабное мероприятие под эгидой Банка направлено на поддержку фермерства и местных брендов. Мы уверены, что это шаг в направлении обеспечения россиян качественной и здоровой отечественной продукцией, а для аграриев — возможность расширить рынок сбыта и найти покупателей. Когда они добьются признания внутри страны, тогда их с легкостью можно будет продвигать и на внешние рынки. На серии круглых столов Банк расскажет фермерам, как повысить эффективность бизнес-процессов и конкурентоспособность своего продукта», — отметил заместитель председателя правления «Россельхозбанк» Денис Константинов.

Первый фестиваль «СВОЕ» Россельхозбанк организовал в 2017 году в подмосковном музее-усадьбе «Архангельское». В прошлом году аналогичные мероприятия прошли в четырех городах страны. Их посетили в общей сложности свыше 250 тысяч человек, а свою продукцию представили более 500 фермерских хозяйств. География фестиваля в 2019 году расширена: он уже состоялся в Барнауле и Туле, на очереди — Великий Новгород и Калужская область.