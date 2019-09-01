Искусственный мозг впервые подумал

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего зафиксировали нейронную активность в искусственно выращенном ими мозге. Об этом говорится в научной статье Stem Cell.

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По словам исследователей, синхронные импульсы искусственного мозга были сходны с электроэнцефалограммой недоношенных детей.

Искусственный человеческий орган был создан из стволовых клеток взрослого человека. Ученые сумели заставить их превратиться в небольшой участок коры головного мозга.

Ранее сообщалось, что ученым Клиники Мэйо удалось взломать механизм старения мозга. Биологи смогли предотвратить появление сенесцентных клеток и остановить гибель нейронов, связанную с развитием деменции.

В октябре 2018 года ученые Вашингтонского университета и Университета Карнеги-Меллона создали интерфейс BrainNet, который позволяет подключить мозги нескольких людей в единую сеть для коллективного решения задач.

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