Ил-76 сел на грунт

Военно-транспортный самолет Ил-76МД Минобороны России совершил посадку на грунт в рамках прошедших в Оренбуржье учений Центрального военного округа. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».
Воздушное судно успешно приземлилось в сопровождении двух вертолетов. Вслед за Ил-76 посадку также совершил санитарный самолет Ан-12.
«Потрясающее видео с Ил-76 ВВС России, сопровождавшимся парой Ми-24П во время посадки на крупномасштабных учениях в Оренбурге. Напоминает дни Афганской войны, когда Ми-24 сопровождали грузовые самолеты», — прокомментировал ролик военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.
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