Эвелина Бледанс рухнула с велосипеда

bledans / Instagram

Российская и советская актриса театра и кино Эвелина Бледанс упала с велосипеда после того, как ее подрезали на велодорожке. Видеозапись произошедшего появилась в Instagram-аккаунте артистки.

«Опять.... Досмотрите до конца! Хотя конец подкрался незаметно», — подписала видео Бледанс.

Артистка, отдыхавшая в подмосковном отеле, наехала на бордюрный камень и стала заваливаться на газон. После этого оператор отвернул камеру.

50-летняя Бледанс снялась в таких фильмах, как «Гитлер капут!» и «Любовь в большом городе 2», а также появилась в сериалах «Проклятый рай», «Моя прекрасная няня», «Папины дочки», «Счастливы вместе», «Универ» и «Осторожно, Задов!»

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