Эвелина Бледанс рассказала о серьезной болезни

Актриса и певица Эвелина Бледанс призналась, что испытывает проблемы со здоровьем. Об этом она написала в своем Instagram.

«Как же ужасно болеть!!! Не понимать, как ты вообще передвигаешься, улыбаться, фоткаться, читать диктант, вести мероприятие, лететь по шесть часов в одну и другую сторону», — сообщила артистка (орфография и пунктуация сохранены).

Как же ужасно болеть!!! Не понимать, как ты вообще передвигаешься-улыбаться, фоткаться, читать диктант, вести мероприятние, лететь по 6 часов в одну и другую сторону.... Быть абсолютно беспомощным и одновременно сильным! Хорошо, что всё-таки приняла решение сегодня между самолетом и съемкой заехать к врачу, а то могла и слух потерять😱😱😱, а еще заставила себя поспать днём и пить ооочень много жидкости, а теперь еще и антибиотик🙄, с которым я вообще по-жизни не дружу. Привыкла силой самоубеждения лечиться, но в этот раз не получилось😳 Сегодня мне лор в моем любимом @lcenter.ru впервые сделала кукушку🤯 Пробовали? Это ой!!!!! Завтра обещают еще более «интересные» процедуры. А послезавтра самолет в Крым, которого я уже начинаю бояться... Не болейте мои хорошие!!! #бледанс #иркутск #байкал #работа #жизнь #фотографии от @doroninrun Фото опубликовано @bledans

Она посетовала, что чувствует себя «абсолютно беспомощной», но ей при этом приходится быть сильной. «Хорошо, что все-таки приняла решение сегодня между самолетом и съемкой заехать к врачу, а то могла и слух потерять», — рассказала Бледанс.

По словам артистки, врачи впервые сделали ей «кукушку». «Завтра обещают еще более интересные процедуры. А послезавтра самолет в Крым, которого я уже начинаю бояться», — написала она.

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