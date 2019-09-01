Певица Наргиз извинилась перед Валерией за «телочку в туфлях»

Певица Наргиз Закирова принесла извинения артистке Валерии и ее супругу, продюсеру Иосифу Пригожину, за фразу «телочка в туфлях», сказанную в интервью. Артистка выложила видеообращение в Instagram в воскресенье, 1 сентября.

«Допустила совершенно бестактную оговорку. Звучало это все в контексте, что с моим внешним видом на меня можно навесить любые чудовищные грехи Вселенной, собственно, "я же не телочка в туфлях". И прозвучало имя Валерии. Я была, естественно, на эмоциях, и прозвучало это так, что Валерия — та самая телочка в туфлях. Валерия, я бы хотело извиниться перед вами», — заявила Наргиз. Артистка повторила, что произошедшее — «всего лишь глупая оговорка».

«@valeriya @prigozhin_iosif прошу еще раз прощения за этот чрезвычайно нелепый казус. Мне, право, очень стыдно», — подписала она видео.

Большое интервью Наргиз журналистке Ирине Шихман появилось на YouTube-канале «А поговорить?» в конце августа. В ходе беседы певица также обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева.

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