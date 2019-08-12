Скандал между Фадеевым и певицей Наргиз сочли пиар-ходом

Музыкальный критик Александр Волков считает, что скандал вокруг певицы Наргиз Закировой и продюсерским центом Максима Фадеева MALFA является пиар-ходом. Об этом сообщает Ura.ru.

«Ситуация похожа на придуманный пиар-ход. Они оба, безусловно, талантливые музыканты, и такой разлад может пойти им на пользу», — заявил он и добавил, что теперь артистка может начать писать собственные композиции. По словам Волкова, у нее могут быть какие-то наброски.

8 августа стало известно, что лейбл Фадеева MALFA разорвал контракт с Наргиз. В документе о расторжении сотрудничества указано, что теперь артистка не может исполнять песни продюсера. Кроме того, отмечается, что лейбл снимает с себя все обязательства, связанные с ее туром, запланированным на август.

Позднее промоутер Сергей Лавров, который работал с Наргиз, заявил, что у певицы сложный характер и проблемы с алкоголем. Он сказал, что во время их сотрудничества часто переживал, что знаменитость не выйдет на сцену.

Наргиз, в свою очередь, обвинила лейбл MALFA в травле и попытках сорвать ее выступления. Сложившуюся ситуацию она назвала подлостью и бесчестьем, а также подчеркнула, что ее предупреждали по поводу негативных последствий сотрудничества с Фадеевым.

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