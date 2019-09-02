Пригожин и Валерия высказались об извинившейся перед ними Наргиз

Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга, певица Валерия, прокомментировали извинения исполнительницы Наргиз Закировой, которая ранее в интервью назвала Валерию телочкой в туфлях, а после заявила в Instagram, что это был «нелепый казус».

Валерия высказалась в комментариях к посту Наргиз, отметив, что никогда ни на кого не обижается. «Промахи бывают у каждого», — написала она, добавив, что понимает, что у Наргиз сейчас «очень непростой период».

«Я бы еще мог бы понять, если бы это было отнесено в адрес, допустим там, я утрирую конечно, Бузовой или еще кого-то. Но такая произошла нестыковка, и я счастлив, что она это поняла», — передает слова Пригожина телеканал «360».

Наргиз принесла извинения Пригожину и Валерии после выхода ее видеоинтервью журналистке Ирине Шихман. В ходе беседы певица также обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева.

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