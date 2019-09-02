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Командир «Альфы» сообщил подробности штурма школы в Беслане

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Виталий Демидкин

Террористы, захватившие школу в Беслане 1 сентября 2004 года, использовали мины-«хаттабки» и хорошо укрепленные пулеметные точки в коридорах здания, что осложняло его штурм и зачистку. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал полковник «Альфы» Виталий Демидкин, который руководил действиями одной из штурмовых групп.

«В бесланскую школу террористы принесли все эти обкатанные в Чечне смертельные ловушки: "хаттабки" и прочее. Вероятно, рассчитывали и на то, что, как и в Чечне, между силовиками из разных ведомств и местным осетинским ополчением не будет слаженности», — рассказал Демидкин.

Он отметил, что члены бандформирования были хорошо подготовлены, а инициатива была не на стороне спецназовцев. «В коридоре, откуда мы проникали в школу, они оборудовали настоящую огневую точку: вскрыли пол, обложились мешками с песком, установили пулемет. Чтобы ее уничтожить, пришлось задействовать гранатомет», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Демидкин также указал, что поставленные перед спецназовцами цели были практически недостижимыми. «Была поставлена задача ворваться в спортивный зал, уничтожить двух террористов, охранявших взрывные устройства, закрепленные на баскетбольных щитах, разминировать их. И потом уже бы начался общий штурм. Это, конечно, фантастика! На этом задании большая часть из нас должна была погибнуть», — добавил он.

Нападение боевиков на школу №1 в Беслане произошло 1 сентября 2004 года. В Северную Осетию они смогли попасть по одной из проселочных дорог, минуя КПП. В течение трех дней боевики удерживали более 1200 человек в спортзале без еды и воды. Часть заложников были расстреляны, некоторые погибли при взрывах и в ходе штурма, проведенного силовиками, — всего 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — десять сотрудников ЦСН ФСБ, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа.

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Командир «Альфы» сообщил подробности штурма школы в Беслане
BESLAN, RUSSIA - SEPTEMBER 6: Family and friends of those killed in the school hostage crisis cry over the coffin of a loved one during a mass funeral in the rain September 6, 2004 in Beslan, southern Russia. More than 350 people died after Chechen militant hostage-takers and Russian forces began a firefight that ended violently for more than 1200 held captive inside the school for three days. (Photo by Scott Peterson/Getty Images)«Родители с оружием в руках лезли туда, готовые умереть»
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