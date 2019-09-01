Спасавшим заложников в Беслане раздали медали

Бойцам спецназа и спасателям МЧС, участвовавшим в операции по спасению заложников в школе Беслана, вручили медали «Во славу Осетии». Об этом на своей странице в Instagram написал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Также награды передали родственникам погибших при спецоперации силовиков. «Вечная память Андрею Велько, Валерию Замараеву, Олегу Ильину, Олегу Лоськову, Вячеславу Малярову, Александру Перову, Денису Пудовкину, Дмитрию Разумовскому, Андрею Туркину, Дмитрию Кормилину, Роману Катасонову, Михаилу Кузнецову», — написал глава республики. В настоящее время в Северной Осетии проходят траурные мероприятия, посвященные памяти жертв теракта, который произошел 15 лет назад.

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Нападение боевиков на школу №1 в Беслане произошло 1 сентября 2004 года. В Северную Осетию они смогли попасть по одной из проселочных дорог, минуя КПП. В течение трех дней боевики удерживали более 1200 человек в спортзале без еды и воды. Часть заложников были расстреляны, некоторые погибли при взрывах и в ходе штурма, проведенного силовиками, — всего 333 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — десять сотрудников ЦСН ФСБ, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа.

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