В Санкт-Петербурге Теодор Курентзис сыграл вместе с musicAeterna

В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга Теодор Курентзис и коллектив musicAeterna представили зрителям концертное исполнение оперы Моцарта «Так поступают все женщины». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Публика традиционно встретила выступление маэстро и musicAeterna с большим воодушевлением — исполнителей ждали оглушительные овации от благодарных ценителей аутентичной музыки.

Организаторы концерта запретили всякое использование мобильных устройств во время концерта — гаджеты предлагалось оставить дома, в автомобиле или в специальной ячейке в капелле. Гости приняли это нововведение с пониманием.

Концерт в Санкт-Петербурге стал первым из серии выступлений коллектива, которые состоятся в новом сезоне при поддержке банка ВТБ — генерального партнера оркестра и хора musicAeterna.

23 октября в Большом зале Московской государственной консерватории имени Чайковского музыканты musicAeterna вместе с приглашенными мировыми звездами представят зрителям «Реквием» Моцарта. В декабре Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга покажет сразу два концерта с участием Теодора Курентзиса — любители музыки услышат Девятую симфонию Малера и концерт Рамо.

