Украинцы закидали камнями линейку в польской школе

Во Львове местные жители закидали камнями расположенную в городе польскую школу. Об этом этом сообщается на сайте мэрии Львова.

Нападение было совершено во время школьной линейки, посвященной началу нового учебного года. Инцидент произошел в школе № 24 имени Марии Конопницкой — польской писательницы, похороненной во Львове. В этом учебном заведении уроки ведутся на польском языке.

Отмечается, что обстрел образовательного учреждения велся из дома напротив. «Бросали неизвестные вещи, вероятно — камни», — говорится в сообщении. Как отмечается, пострадавших в результате происшествия нет. Тем не менее мэр города Андрей Садовый призвал правоохранительные органы незамедлительно отреагировать на данное правонарушение.

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Отношения между украинцами и поляками периодически обостряются на фоне непростого прошлого. Так, украинское государство приравнивает националистов из ОУН-УПА (запрещена в России) к ветеранам Великой Отечественной войны, а в Польше их идеология запрещена как экстремистская.

Националистическая ОУН-УПА, которую возглавлял Роман Шухевич, существовала с 1920-х по 1950-е годы. В 1943 году боевики УПА — вооруженного формирования ОУН под командованием Степана Бандеры — организовали так называемую Волынскую резню, жертвами которой могли стать до 100 тысяч этнических поляков, в том числе женщины и дети. После войны УПА развернула вооруженное сопротивление советской власти.

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