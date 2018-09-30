В Польше заявили о "конфликте идентичностей" с Украиной

Украинские реформы не должны задерживаться конфликтом идентичности с Польшей. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий в интервью Polska Agencja Prascowa, передает УНИАН.

«О трудностях, в том числе серьезных, мы можем говорить в области исторического диалога, а точнее — в идентичности. Внутренняя реформа не должна задерживаться вооруженным конфликтом на востоке или конфликте идентичности — на западе», — подчеркнул Цихоцкий.

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Чиновник отметил, что Киев поддерживает «националистически ориентированные круги». Он добавил, что в Польше нет проблемы дискриминации украинцев. «Очень хорошо, что все больше и больше украинцев приезжают в Польшу, они могут работать с нами, могут расти, учиться. И это очевидно для нас. Более тревожными являются неприязнь к полякам в украинской прессе, которая говорит о якобы неприязни или даже дискриминации украинцев в Польше», — объяснил Цихоцкий.

В начале сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что около миллиона граждан выезжают из страны каждый год. Он назвал эту ситуацию катастрофической.

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