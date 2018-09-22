В Польше рассказали об отвращении к оскорблявшему Путина украинскому послу

Власти Польши крайне недовольны недавними заявлениями украинского посла в Варшаве Андрея Дещицы. Об этом ZN.UA сообщил неназванный источник в польском правительстве.

По его словам, дипломат перешел красную черту, когда в эфире польского радио заявил, что Киев снимет запрет на проведение эксгумационных работ на своей территории только после восстановления уничтоженных украинских памятников в Польше.

«В Варшаве заявления посла Дещицы вызывают отвращение. Это оценка не только руководства МИД, но и польского правительства», — сказал собеседник издания.

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Украинские власти летом 2017 года отозвали разрешение на поиск и эксгумацию останков поляков, захороненных на территории страны. Как писал «Гордон», Варшава с этим не согласилась, в ноябре стороны вынесли данный вопрос на обсуждение президентов Украины и Польши. Главы государств договорились провести зимой заседание комиссии на уровне вице-премьеров, которые должны были решить эти проблемы, однако уже в феврале 2018-го в МИД Польши заявили, что делегат от Киева, заместитель председателя украинского правительства Павел Розенко провалил свою миссию.

Впоследствии политические лидеры двух стран неоднократно выражали надежду на то, что Польша вновь сможет проводить эксгумацию останков своих граждан на Украине, однако процесс так и не сдвинулся с мертвой точки. На фоне этого посол Дещица сделал заявление о новом условии Киева. Подобные подходы в политике исторической памяти, а также «антипольский пиар» украинской стороны в Брюсселе и Вашингтоне вызывают в Варшаве разочарование, уточнил источник ZN.UA.

В июне 2014 года Андрей Дещица, будучи исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины, поучаствовал в акции протеста у здания российского посольства в Киеве. Там он обратился к толпе и продекламировал матерную футбольную кричалку в адрес президента России Владимира Путина, которая заканчивалась пением «ла-ла-ла». Через несколько дней после начавшегося скандала дипломат был освобожден от должности главы МИД, но осенью того же года его назначили послом в Варшаву.

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