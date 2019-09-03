Двоих участников прошедшего 27 июля митинга отпустили из СИЗО

Двоих фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Егора Жукова и Сергея Фомина отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщает «Интерфакс»

27 июля в центре Москвы было организовано несогласованное с властями шествие в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком отказался регистрировать якобы из-за брака в подписях. По разным подсчетам, участников акции было от 3,5 до 10 тысяч человек. Было задержано более тысячи человек. Нескольких из них арестовали в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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