Россия запустит «Ярило»

Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Николая Баумана совместно с Физическим институтом (ФИ) имени Петра Лебедева Российской академии наук (РАН) разработали наноспутники проекта «Ярило», предназначенные для исследования Солнца, сообщает ТАСС.

«Планируем в 2020 году вывести с помощью ракеты-носителя на солнечно-синхронную орбиту (порядка 600 километров) как попутную нагрузку», — сказали агентству в Молодежном космическом центре МГТУ.

Там уточнили, что наноспутники предназначены для регистрации солнечной активности в рентгеновском диапазоне и получения оперативного прогноза состояния межпланетной среды. Соответствующие данные будут передаваться на Землю три-четыре раза в сутки.

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Сама группировка должна включать два микроспутника, развести по орбите которые предлагается с помощью солнечного паруса. Связь со спутниками будет поддерживать Центр управления полетами МГТУ. Вкладом ФИ РАН в проект станет рентгеновский спектрофотометр.

В сентябре 2018 года ученые Самарского национального исследовательского университета имени Сергея Королева представили двигатель для наноспутников, работающий на водке (40-процентном водном растворе этилового спирта).

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