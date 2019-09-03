Неуправляемый спутник SpaceX признан опасным

Космический аппарат (КА) Atmospheric Dynamics Mission (ADM) Aeolus совершил маневр на околоземной орбите, позволивший избежать столкновения со спутником Starlink 44 (AV), сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА) в Twitter.

В ходе маневров высота орбиты ADM Aeolus была скорректирована, согласно расчетам европейских специалистов, в сторону увеличения. Таким образом ЕКА впервые провело «маневр по предотвращению столкновения».

Как пишет Spaсe News, два КА могли бы находиться на расстоянии около четырех километров друг от друга, перемещаясь с относительной скоростью 14,4 километра в секунду, а вероятность столкновения спутников составляла менее одной миллионной. Издание отмечает, что Starlink 44 расположен на орбите высотой от 311 до 345 километров, что делает его самым низкоорбитальным КА системы Starlink, большинство из которых располагается на высоте около 550 километров. Spaсe News предполагает, что Starlink 44 мог оказаться одним из двух КА, на которых SpaceX испытывает двигательные установки.

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Как пишет Teslarati, компания отказалась проводить корректировку орбиты Starlink 44, что может указывать на неуправляемость данного КА. По мнению генерального директора американского оператора Iridium Мэтта Дэша, коррекция орбиты является рутинной операцией, в связи с чем сообщение ЕКА о проведении такой процедуры выглядит странным.

Спутники Starlink глобального доступа к высокопроизводительному интернету американской компании SpaceX запущены в мае ракетой Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (США); впоследствии несколько из 60 КА оказались потеряны.

Европейский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) Aeolus запущен в августе 2018 года на ракете Vega с космодрома Куру (Французская Гвиана).

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