Российский ГЛОНАСС еще больше усох

Космический аппарат (КА) «Глонасс-М» № 745 стал третьим спутником российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, выведенным в августе на временное техническое обслуживание. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство обратило внимание на данные информационно-аналитического центра ГЛОНАСС, согласно которым КА «Глонасс-М» № 745, запущенный в ноябре 2011 года, выведен на техобслуживание 30 августа. «Сейчас в орбитальную группировку входят 27 спутников, 21 из них используются по целевому назначению, один находится на этапе летных испытаний, еще два — в резерве. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь 24 работающих спутника», — пишет агентство.

В августе сообщалось, что более половины КА системы ГЛОНАСС работают за пределами гарантийного срока. 26 августа «Глонасс-М» № 742 был выведен на внеплановое техническое обслуживание. 1 августа это же произошло со старейшим КА ГЛОНАСС («Глонасс-М» № 717).

В июне в заключении Счетной палаты по проекту поправок к федеральному бюджету на 2019 год указывалось, что санкции стран Запада, введенные в отношении электроники военного и двойного назначений, привели к сокращению финансирования ГЛОНАСС.

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В апреле замгендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич заявил, что точность ГЛОНАСС к 2025 году повысится на четверть. В том же месяце источники сообщали, что завершение эксплуатации тяжелых ракет «Протон-М» и неготовность создаваемых им на замену носителей «Ангара-А5» привели к необходимости уменьшения массы спутников ГЛОНАСС.

В марте президент некоммерческого партнерства системы Александр Гурко заявил, что Индия будет производить навигационные чипсеты (составная часть навигационных систем для получения сигналов со спутников) ГЛОНАСС российской разработки. В апреле 2018-го гендиректор ИСС Николай Тестоедов рассказал, что космические аппараты ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.

В сентябре 2018 года КА «Глонасс-М» № 730, 743 и 745 непродолжительное время не действовали из-за проведения регламентных работ. В апреле того же года пропадал сигнал от КА «Глонасс-М» № 734 и 723.

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