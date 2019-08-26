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ГЛОНАСС перестал быть глобальным

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Космический аппарат (КА) «Глонасс-М» № 742 российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, запущенный в октябре 2011 года, выведен 26 августа на внеплановое техническое обслуживание, о котором заранее не говорилось. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство обратило внимание на данные информационно-аналитического центра ГЛОНАСС, согласно которым в настоящее время 22 КА используются по целевому назначению, а два КА временно выведены на техобслуживание.

Ранее в августе агентство упомянуло, что более половины КА системы ГЛОНАСС работают за пределами гарантийного срока. 1 августа старейший КА ГЛОНАСС («Глонасс-М» № 717) был выведен на незапланированное техобслуживание.

Для покрытия территории всей Земли ГЛОНАСС необходима активная работа 24 КА, тогда как для покрытия всей России достаточно 18 активных КА.

В июне в заключении Счетной палаты по проекту поправок к федеральному бюджету на 2019 год указывалось, что санкции стран Запада, введенные в отношении электроники военного и двойного назначений, привели к сокращению финансирования ГЛОНАСС.

В апреле замгендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич заявил, что точность ГЛОНАСС к 2025 году повысится на четверть. В том же месяце источники сообщали, что завершение эксплуатации тяжелых ракет «Протон-М» и неготовность создаваемых им на замену носителей «Ангара-А5» привели к необходимости уменьшения массы спутников ГЛОНАСС.

В марте президент некоммерческого партнерства системы Александр Гурко заявил, что Индия будет производить навигационные чипсеты (составная часть навигационных систем для получения сигналов со спутников) ГЛОНАСС российской разработки. В апреле 2018-го гендиректор ИСС Николай Тестоедов рассказал, что космические аппараты ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.

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