Половина ГЛОНАСС оказалась просроченной

Более половины космических аппаратов (КА) российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС работают за пределами гарантийного срока, сообщает РИА Новости.

Агентство обратило внимание на данные сайта информационно-аналитического центра ГЛОНАСС, согласно которым из 23 КА навигационной системы, используемых по целевому назначению, 13 относятся к серии «Глонасс-М», выводимой в 2007-2011 годах со сроком службы семь лет. Еще десять КА запускались в 2012-2019 годы, из них девять спутников имеют срок службы семь лет, а один («Глонасс-К») — десять.

Также в группировке ГЛОНАСС имеются четыре КА, не используемых по целевому назначению, из которых один КА временно выведен на техобслуживание (речь идет о «Глонасс-М» № 717, эксплуатация которого должна возобновится в сентябре), два КА — в орбитальном резерве, и один — на этапе летных испытаний.

Агентство отмечает, что в настоящее время обновление орбитальной группировки ГЛОНАСС происходит только по необходимости, а на хранении у предприятия-изготовителя «Информационные спутниковые системы» (ИСС) находятся четыре готовых спутника «Глонасс-М». Еще несколько КА «Глонасс-К» — на стадии производства.

В августе старейший космический аппарат (КА) ГЛОНАСС («Глонасс-М» № 717) был выведен на незапланированное техобслуживание.

В июне в заключении Счетной палаты по проекту поправок к федеральному бюджету на 2019 год указывалось, что санкции стран Запада, введенные в отношении электроники военного и двойного назначений, привели к сокращению финансирования ГЛОНАСС.

В апреле заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич заявил, что точность ГЛОНАСС к 2025 году повысится на четверть.

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В том же месяце источники сообщали, что завершение эксплуатации тяжелых ракет «Протон-М» и неготовность создаваемых им на замену носителей «Ангара-А5» привели к необходимости облегчения массы выводимых на околоземную орбиту спутников ГЛОНАСС.

В марте президент некоммерческого партнерства системы Александр Гурко заявил, что Индия будет производить навигационные чипсеты (составная часть навигационных систем для получения сигналов со спутников) ГЛОНАСС российской разработки.

В ноябре 2018 года Урличич сообщил, что ГЛОНАСС после 2021 года станет частью проекта «Сфера».

В апреле того же года гендиректор ИСС Николай Тестоедов рассказал, что космические аппараты ГЛОНАСС почти на 40 процентов состоят из зарубежных комплектующих.

Для покрытия территории всего земного шара ГЛОНАСС необходима активная работа 24 КА, тогда как для покрытия всей России достаточно только 18 активных КА.

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