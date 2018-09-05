Россия предупредила о перерывах в работе ГЛОНАСС

Информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения (Центр управления системой ГЛОНАСС) предупредил потребителей о краткосрочных перерывах связи 9 и 10 сентября 2018 года.

«По сообщению Центра управления системой, в использовании трех космических аппаратов "Глонасс-М" (№730, 743 и 745) намечены краткосрочные перерывы в связи с проведением регламентных работ 9 и 10 сентября этого года», — отмечается на сайте центра.

Космические аппараты под номерами 743 и 745 не будут работать около часа 9 сентября (до 21:30 и 21:41 по московскому времени соответственно), а спутник под номером 730 — с 21:20 по московскому времени 9 сентября до 07:00 по московскому времени 10 сентября.

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В апреле пропадал сигнал от спутников ГЛОНАСС-М №734 и №723. В мае аппарат №734 удалось реанимировать.

В настоящее время в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 26 спутников, из которых в рабочем состоянии остаются 24 аппарата (№701 проходит летные испытания, №734 временно выведен для техобслуживания). При этом за пределами гарантийного срока активного существования в группировке находятся 13 из 26 аппаратов.

Для глобального покрытия в мире требуется 24 действующих спутника системы ГЛОНАСС, на территории России — 18.

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