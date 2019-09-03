Бывший украинский министр назвал потери Киева от блокады Крыма

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил в эфире телеканала «112 Украина», что из-за блокады Крыма страна ежегодно теряет более миллиарда долларов.

Суслов считает, что блокада полуострова была ошибочной, поскольку лишила Украину значительной части доходов и товаров, из-за чего Киеву пришлось наращивать объемы торговли с Россией. В частности, страна стала закупать больше российского угля, так как лишилась топлива, которое производится в Крыму.

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«Насколько я помню, больше 300 миллионов от экспорта электроэнергии и больше 600 миллионов от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры Херсонской области, Николаевской области — юга Украины. Весь этот рынок перешел Ставрополью, Кубани и так далее», — сказал Суслов.

Экс-министр добавил, что блокада открыла новые возможности для России.

Крым и часть территории Донецкой и Луганской областей вышли из состава Украины вскоре после смены власти в Киеве в 2014 году. В Донбассе начался вооруженный конфликт, который продолжается до сих пор. Полуостров же вошел в состав России по итогам референдума. Киев не признает статус этих территорий и считает Москву ответственной за произошедшее. Россия отрицает все обвинения.

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