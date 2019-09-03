Германию раскритиковали за извинения перед Польшей

Руководитель правозащитного Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф раскритиковал президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который попросил прощения у поляков за преступления нацистов во время Второй мировой войны. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По словам правозащитника, Штайнмайер, следуя «пропагандистской линии польского правительства», ни разу не упомянул в своей речи холокост. Это является следствием политики Варшавы, которая продвигает идею о том, что именно польский народ стал главной жертвой нацистов, считает Зурофф.

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Глава Центра Визенталя также отметил, что из шести миллионов погибших в Польше половина была евреями. При этом Зурофф не отрицает преступлений, совершенных нацистами в отношении поляков. «Поляки действительно страдали, но нацисты не стремились убить каждого поляка — они стремились убить каждого еврея», — добавил он.

1 сентября в польском Велюне во время церемонии в память о 80-летии с дня начала Второй мировой войны Штайнмайер извинился за действия нацистов в Польше. Политик сказал, что «склоняет голову перед жертвами нападения на Велюнь». Он отметил, что нацисты совершили преступления против человечности в Польше.

Мероприятие в Велюне посетил также президент Польши Анджей Дуда. Кроме того, на памятное событие были приглашены президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп, который отменил визит в связи с ураганом в штате Флорида. Президента России Владимира Путина польская сторона не пригласила.

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