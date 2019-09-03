Глава РСХБ взял под личный контроль помощь пострадавшим от наводнения

Председатель правления «Россельхозбанка» (РСХБ) Борис Листов посетил Иркутскую область. Целью поездки главы РСХБ стал личный контроль за оказанием банком необходимой помощи пострадавшим от паводка. С момента введения чрезвычайной ситуации под руководством Бориса Листова в Россельхозбанке действует штаб по поддержке пострадавших жителей Иркутской области. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе банка.

Первоочередной мерой поддержки стало решение о реструктуризации задолженности пострадавших заемщиков, принятое «Россельхозбанком» 19 июля 2019 года. Банк выразил готовность отсрочить выплаты по кредитам 1358 физических лиц в размере 291 миллиона рублей. РСХБ также выдал банковские карты для перечисления социальных выплат всем желающим жителям труднодоступных районов затопления — в их числе: Тулунский, Нижнеудинский, Чунский районы и Тофалария. Семьи, ограниченные в возможностях быстрой реабилитации и восстановления доходов, получили от банка безвозмездную финансовую поддержку.

По оценке Министерства сельского хозяйства Иркутской области наводнение нанесло ущерб аграриям региона в размере 420 миллионов рублей: пострадали около 3 тысяч личных подсобных хозяйств, более 40 фермерских хозяйств и пять сельскохозяйственных организаций. В ходе визита Борис Листов акцентировал внимание на необходимости комплексного подхода к оказанию помощи и постоянного мониторинга пострадавших клиентов.

«Россельхозбанк — банк регионов. Беда, которая случилась в Иркутске, наша общая. Мы не можем оставаться в стороне. РСХБ продолжит оказывать помощь жителям Иркутской области пока в этом будет необходимость. Мы внимательно следим за ситуацией, в работе с обращениями и поступающими сигналами в приоритетном режиме задействованы все основные службы. Мы уже идем навстречу и готовы расширять формат поддержки как для частных клиентов, так и для предпринимателей, обслуживающихся в банке», — отметил по итогам визита Борис Листов.

